Thiem in Madrid weiter ++ Austria erhält Lizenz

Dominic Thiem hat die Auftakthürde in Madrid souverän gemeistert und trifft jetzt auf Stefanos Tsitsipas, die Wiener Austria darf kommende Saison weiter in der Bundesliga spielen und das ÖHB-Team bleibt in der EM-Qualifikation makellos. Das und noch mehr sind die Themen der Krone Sport-News am Donnerstag, dem 27. April 2023, mit Moderator Michael Tiroch.