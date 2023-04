Salam Orient Festival begeistert quer durch Wien

Ganz im Zeichen von „Music & Art“ steht das Salam Orient Festival, das von 4. bis 14. Mai an verschiedenen Orten in ganz Wien über die Bühne geht. Erstmals hat Salam Orient für die musikalische Programmgestaltung einen jährlich wechselnden Gast-Kurator ins Team geholt. Das Konzert-Programm 2023 ist gemeinsam mit dem in Wien beheimateten Oud-Virtuosen Orwa Saleh gestaltet worden. Aus dieser inspirierenden Zusammenarbeit ist ein facettenreiches Musikprogramm entstanden - von klassisch-traditionellen Ensembles wie Ghalia Benali & Constantinople mit „In the footsteps of Rumi“ oder Renaud Garcia-Fons‘ „The Breath of Strings“ bis hin zu Rock und Elektronik mit Yemen Blues und El Morabba3.