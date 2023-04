Rekord-Drogenfund in Wien ++ Horror-Maststall

Bei Hausdurchsuchungen konnten in Wien eine Tonne und in Niederösterreich 60 Kilogramm Cannabiskraut sichergestellt werden. Und: Tote Lämmer, Ziegen und Rinder liegen zwischen lebenden Tieren herum, Abfalltonnen, die bis zum Rand mit toten Tieren befüllt sind. Der Tierhalter, ein Landwirt aus dem Bezirk St. Pölten, musste sich am Mittwoch wegen Tierquälerei vor Gericht verantworten. Das sind unter anderem die Themen heute bei den Krone News am Mittwoch, den 26.April, mit Stefana Madjarov.