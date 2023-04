Abgefahren: Pärchen für Sex im Zug verurteilt

„Bitte warten“ heißt es Mittwochfrüh am Landesgericht Klagenfurt. Denn die beiden Angeklagten verspäten sich. „Wir haben keinen Parkplatz gefunden“, entschuldigen sich der 34-Jährige und seine 32-jährige Freundin. „Diesmal sind Sie also nicht mit dem Zug gefahren“, meint Richterin Bandion-Ortner. Denn eine heiße Zugreise ist es, die viele Zuseher angelockt hat - das Pärchen habe, so die Anklage, in einem Waggon Sex miteinander gehabt. So, dass es alle Fahrgäste sehen konnten, die am Platz der beiden Unterkärntner vorbeimussten.