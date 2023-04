„True Crime“: Er war der Schrecken der Koralpe

„True Crime“-Vortrag: Wie Böses fasziniert

Und zwar in der Zeit vom späten 19. Jahrhundert bis Mitte des 20. Jahrhunderts. „Das Lavanttal ist keine Insel der Seligen, es sind grauenvolle Straftaten passiert. Hier ist nicht nur die Hochburg der Selbstmorde, sondern auch jene der Straftäter.“ Ende des 19. Jahrhunderts blickt man auf die traurige Ära der Kinds- und Giftmorde zurück. Verdnik: „Einst war das Notzucht, heute ist es Vergewaltigung! Die Not war damals oft so groß, dass die Frauen keinen anderen Ausweg sahen, als ihre Kinder zu vergiften.“