Basler zerlegt Bayern-Star: „Völlig überbewertet!“

Generell könnte die Stimmung an der Säbener Straße besser sein. Vier Spiele ist es mittlerweile her, seit die Münchner ihren letzten Sieg bejubeln durften. Im Pokal und der Champions League ist der deutsche Rekordmeister bereits ausgeschieden, in der Liga mussten die Bayern die Tabellenführung an den BVB abgeben.