Ehemaliger Bayern-Profi erhielt Morddrohungen

Inzwischen lebt Karimi in Dubai. „Es ist ein schreckliches Gefühl, im Exil zu sein. Meine Hoffnung ist, dass die Frau-Leben-Freiheit-Revolution erfolgreich sein wird.“ Die iranische Justiz hatte laut Medienberichten bereits auch Anklage gegen Karimi erhoben. Wegen „Solidarität mit dem Feind“ und des Vorwurfs der Anstiftung zu Unruhen. „Gerade Nationalspieler haben immer einen Platz in den Herzen der Fans ihres Landes. Wenn man sich diese besondere Plattform vor Augen führt, ist es meiner Meinung nach die Pflicht eines jeden Fußballers, sich für gesellschaftliche Belange einzusetzen“, so der Ex-Kicker.