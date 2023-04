Inter Mailand gegen Juventus Turin ab 21 Uhr LIVE

Juve erreichte eine Etage tiefer das Halbfinale. In der Europa League wartet Rekordgewinner Sevilla (sechs Titel). Zudem bekam die „Alte Dame“ in der Liga ihre 15 Punkte zurück, liegt damit auf Kurs in Richtung Champions League. Im Spitzenspiel am vergangenen Sonntag setzte es dennoch einen Dämpfer, als Juve gegen Tabellenführer Napoli spät mit 0:1 verlor.