Juventus Turin gegen Napoli - ab 20.45 Uhr LIVE

Aber Achtung: Juventus geht mit sehr viel Rückenwind ins Heimspiel. Einerseits hat die „Alte Dame“ ihre 15 Punkte wieder. Damit liegen sie in der Tabelle nun mit Rang drei auf Champions-League-Kurs. Andererseits zog man am Donnerstag mit einem 1:1 (1:0-Sieg im Hinspiel) in Lissabon gegen Sporting in das Halbfinale der Europa League ein.