„Männer sind fauler bei der Vorsorge“

Wie Prostatakrebs erkannt wird und was man im Fall der Diagnose dagegen tun kann, erklärt der Arzt im Gespräch mit Moderatorin Raphaela Scharf. „Oft heißt es im Zuge der Prävention, dass man auf mediterrane Ernährung setzen soll, doch im Falle von Prostatakarzinom gibt es keine genauen Studien dazu“, so Ponholzer. Was kann also schon in frühen Jahren getan werden, um im hohen Alter nicht daran zu erkranken? Und welche Rolle spielt dabei auch das Radfahren? Die Antwort gibt’s im Video oben.