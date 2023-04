TikTok-Wahnsinn: 17-Jährigen mit Umbringen bedroht

Geständig und in U-Haft

Der 20-Jährige ist geständig und wird nach seiner Einvernahme in die Justizanstalt Wels überstellt. Er gab an, die Videos bei seinem 16-jährigen Freund in Linz gedreht zu haben. Die Waffe gehöre ebenfalls diesem. Am Montag wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels von Beamten der Polizei Gmunden bei dem 16-Jährigen eine Hausdurchsuchung vollzogen. Die Schusswaffe, angeblich eine Schreckschusspistole, konnte nicht aufgefunden werden, da er sie laut eigenen Angaben zerlegt und entsorgt habe. Auf den Videos sah sie jedenfalls laut Polizei sehr echt aus.