Betrunkene in Streit geraten: Mann verletzt!

Mehrere Personen saßen am Sonntag gemeinsam in einem Wohnhaus in Villach und konsumierten Alkohol. Wenige Zeit später gerieten zwei Männer (41, 55) plötzlich in Streit, der in Folge völlig eskalierte. Der 55-Jährige wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und musste ins Krankenhaus Villach eingeliefert werden. Der 41-Jährige wird angezeigt.