Mythos und Kult: Das war der „Weiße Rausch“ 2023

Manchen war noch nach einem letzten Scherz zumute, andere starrten konzentriert auf die umliegenden Bergketten – da fiel am Samstag um 17 Uhr am Grat der Valluga der Kanonenschuss für den „Weißen Rausch“. Trotz Unterteilung in mehrere Startblöcke ist es jedes Mal ein gigantisches Getümmel, wenn sich die Brettl-Artisten auf die neun Kilometer lange, unpräparierte Strecke mit knapp 1400 Höhenmetern machen. Impressionen, die den Kultfaktor des Arlberger Saisonfinales verständlich machen. Ein wahrer Mythos des weißen Sports.