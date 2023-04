Filmstars im Interview ++ Humor statt Moralpredigt

Lachen ist die beste Medizin - Kabarettist Gerald Fleischhacker beweist in seinem neuen Programm ‘Lustig‘ eindrucksvoll, warum das gemeinsame Schmunzeln besser ist als eine Moralpredigt. Und wer könnte besser davon berichten als Oscar-Preisträgerin Olivia Colman, die in einem Interview mit Annie Müller Martinez Einblicke in die Dreharbeiten zu ‘Empire of Light‘ gibt? Aber das ist noch nicht alles - auch Otto Jaus begeistert in seiner ersten Hauptrolle. Dies und mehr sehen Sie in unserer Adabei Prime - moderiert von Sasa Schwarzjirg.