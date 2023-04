Lernhilfe und Freizeitspaß sind angesagt

Ein Drittel aller steirischen Kinder benötigt Nachhilfe für den Schulerfolg, mehr als zehn Millionen Euro an Kosten entstehen dabei. Zusätzlich wird es für Eltern immer schwieriger, die durchgehende Betreuung in den Sommerferien für ihre Kinder zu organisieren und zu finanzieren. Daher bietet die Arbeiterkammer Steiermark in den Ferien einen kostengünstigen wie attraktiven Mix aus Lernhilfe und Freizeitspaß an. Heuer wird dieses Angebot auf vier Wochen ausgeweitet und umfasst drei verschiedene Projekte.