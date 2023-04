Hightech-Gewebe aus der Steiermark für Tesla

Kleine Weberei wurde bayrisch

Im Jahr 1959 kam die kleine Weberei in den Besitz von Kufner, das heute Kunden in der ganzen Welt beliefert. Weißkirchen hat dabei eine Sonderstellung: „Alles, was wir für den Automobilsektor herstellen, kommt komplett aus der Steiermark“, erklärt Geschäftsführer Ulrich Sogl.