Grünes Licht für Kraftwerk an der Schwarzen Sulm!

Es sind große Pläne zur Energiegewinnung in der Weststeiermark, die der Forstwirt Peter Masser erstmals 2002 laut dachte: Auf der Koralm will er gemeinsam mit Alfred Liechtenstein ein gewaltiger Pumpspeicher errichten, an der darunter liegenden Schwarzen Sulm ein kleines Wasserkraftwerk, das die Stromversorgung am Berg während der Bauzeit sichern soll.