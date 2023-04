„Andi Dober hat ja nur die Papp‘n offen“

Sie waren beide Weltmeister im Thaiboxen. Jetzt wechseln sie in die Veranstalterbranche. Beim Besuch im krone.tv-Studio sprechen Fadi Merza und Henry Bannert über das Phänomen „Branchenboxen“ - am 10. Juni in den Wiener Sofiensälen. Auch sollen Promis mit von der Partie sein. Unter anderem fällt der Name Andi Dober, ein Freund von Bannert. Über ihn sagt er schmunzelnd und freundschaftlich: „Er hat ja nur die Papp‘n offen, aber in den Ring steigt er ja nicht.“