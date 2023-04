Kinder als Grafitti-Sprayer ausgeforscht

Seit Jahresbeginn haben sich in Trofaiach Graffiti-Schmierereien gehäuft, unter anderem in öffentlichen WC-Anlagen, an Bushaltenstellen, Brücken und Verkehrszeichen. Wie die Landespolizeidirektion mitteilt, konnten nun die Urheber der illegal angebrachten Schriftzüge ausfindig gemacht werden. Es handelt sich um vier einheimische Burschen, drei von ihnen sind elf Jahre alt, einer ist zwölf. Insgesamt konnten ihnen 30 Fälle von Sachbeschädigung nachgewiesen werden.