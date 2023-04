„Ich werde noch eine weitere Saison anhängen“

Am 23. Februar feiert Biathlet Simon Eder seinen 40. Geburtstag. Wenige Wochen später landet er als bester Österreicher in der Gesamtwertung auf dem starken 18. Rang. Im Krone Sport-Talk mit Martin Grasl spricht der Salzburger über seinen inneren Antrieb, denn er verrät: „Ich werde noch eine Saison anhängen“. Die Liebe zum Sport ist größer als die Sehnsucht sich langsam aber sicher zurückzuziehen. Abseits dieser positiven Meldung spricht der dreifache Einzelrennen-Sieger über seine „Lucky Luke“-Eigenschaften beim Schießstand, die Verbindung zu Vater Alfred, die Zukunft des Biathlons in Österreich und ob er nach seiner aktiven Karriere dem Sport erhalten bleibt.