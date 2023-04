„Dead Island 2“: Wie Urlaub, nur blutiger

Ein tödliches Virus breitet sich in Los Angeles aus und verwandelt die Einwohner in gefräßige Zombies. Die Stadt steht unter Quarantäne und das Militär hat sich zurückgezogen. Gebissen, infiziert, aber mehr als nur immun, lernen die Spieler laut Deep Silver, „die dunklen Kräfte zu nutzen, die einem durch die Adern fließen“. „Nur man selbst und eine Handvoll anderer angeberischer Arschgeigen, die zufällig resistent gegen den Erreger sind, halten die Zukunft von Los Angeles (und der Menschheit) in den Händen“, so der Publisher.