Wahlbetrugs-Vorwürfe: Fox zahlt Entschädigung

Das gab der zuständige Richter in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware bekannt, wo am Dienstag eigentlich der Prozess beginnen sollte. Dominion hatte Fox News wegen falscher Vorwürfe des Wahlbetrugs bei der Präsidentschaftswahl 2020 auf 1,6 Milliarden Dollar (knapp 1,5 Milliarden Euro) Schadenersatz verklagt. Der rechte US-Nachrichtensender zahlt dem Wahlmaschinen-Unternehmen Dominion jetzt 787,5 Millionen Dollar, wie Dominion-Anwalt Justin Nelson vor dem Gerichtsgebäude in Wilmington erklärte.