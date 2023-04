2017: Abschied von Schnitten-Kaiser Carl Manner

Zum internationalen Durchbruch verhalf dem Unternehmen schließlich der 1929 in Wien geborene Carl Manner, der nach seinem Doktorstudium der Physik und Mathematik im familiären Betrieb tätig wurde. Carl Manner führte das Unternehmen in dritter Generation fast 40 Jahre lang und erhöhte die jährliche Produktionsmenge in dieser Zeit um mehr als das Zehnfache. Heute ist Manner der wichtigste Süßwarenproduzent des Landes und in der Fabrik in Hernals steht der größte Waffelofen der Welt mit einer Kapazität von fast 500 Schnitten pro Minute.