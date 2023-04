„Das war ein Sieg mit Signalwirkung“

Tief durchatmen konnte Rallye-Pilot Hermann Neubauer nach seinem Sieg im Lavanttal. „Die Erleichterung ist groß“, erklärt der 34-Jährige im Gespräch mit der „Krone“. In den vergangenen Jahren hatte er nicht gerade das Glück gepachtet. „Es war immer eine Kleinigkeit. Mal war was am Auto, dann war ich 0,1 Sekunden hinten, dann habe ich mal einen Fehler gemacht. Irgendwann beginnst du zu zweifeln. Der Druck war schon groß.“