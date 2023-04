Acht ÖFB-Legionäre in Europa auf Meisterkurs

Pascal Estrada und Mateo Karamatic haben am vergangenen Wochenende mit Olimpija Ljubljana den Anfang gemacht, sechs weitere österreichische Fußball-Legionäre sind mit ihren Klubs in europäischen Profiligen ebenfalls auf Meisterkurs. Bereits am Samstag kann Aleksandar Dragovic mit Roter Stern Belgrad den serbischen Meistertitel fixieren. Es wäre sein achter im Ausland, lediglich David Alaba (11) hat mehr geholt.