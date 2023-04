Die Grazer Landwirte sind gefragt wie noch nie

Das zusätzlich Besondere: Sein Hof grenzt an die Liebenauer Hauptstraße. Und er ist einer von 343 Landwirten, welche Graz zur tatsächlich größten Bauerngemeinde in der ganzen Steiermark machen. Es gibt also überraschenderweise in der Landeshauptstadt mehr Bauern als in anderen, weit ländlicheren Gemeinden! Es gibt allein 335 Pferde, 1578 Rinder oder 2215 Hühner.