170 Millionen als Bekenntnis zum Standort Leoben

„Wir befinden uns gerade in der heißen Phase des Projekts“, lächelt Richard Stralz, Vorstandsvorsitzender der Mayr-Melnhof Holz Holding AG beim gestrigen Lokalaugenschein. Noch wird am Gelände des einstigen Spannplattenwerks in Leoben allerorts am letzten Feinschliff gearbeitet, werden etwa mit schwerem Gerät die Rangierzonen für Lkw und die riesigen Gabelstapler fertig asphaltiert. „Aber in den Hallen sind wir quasi fertig. Alle Maschinen sind installiert und Probe gelaufen. Jetzt müssen nur noch alle Einheiten mit dem Leitsystem richtig kommunizieren", fährt Stralz fort.