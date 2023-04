Froschschenkel als makaberer Snack bei Volksfest

Tödlicher Dominoeffekt

In den 1960er bis 1980er Jahren waren Indien und Bangladesch die Hauptlieferanten für Froschschenkel. Doch die Froschpopulationen in diesen Ländern brachen zusammen, was zu Mückenplagen, Schädlingsbefall auf Feldern, Ernteausfällen und erhöhtem Pestizideinsatz führte. Beide Länder zogen Ende der 1980er Jahre die Notbremse und verhängten ein Exportverbot. Seitdem hat Indonesien die Rolle des wichtigsten Lieferanten übernommen: Drei Viertel der derzeit von der EU importierten Froschschenkel stammen aus Indonesien, wo die Frösche noch in freier Wildbahn gefangen werden.