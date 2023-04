Allergien im Frühling: Was Sie beachten müssen

Niesen, husten, tränende Augen und juckende Haut. Viele Menschen kennen das Gefühl einer Allergie, vor allem jetzt im Frühling, wo wieder einiges zu blühen beginnt. Doch es gibt nicht nur die typische Pollenallergie, die vielen Menschen Beschwerden bereitet. Was man dabei nicht aus der Acht lassen darf, sind auch die Lebensmittelallergien und Unverträglichkeiten, die durch eine sogenannte Kreuzallergie entstehen können. Wie man eine Allergiere überhaupt feststellt, was man dagegen tun kann, und welche Präventionsmaßnahmen es gibt, darüber hat krone.tv-Moderatorin Raphaela Scharf mit dem Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), Dr. Andreas Krauter, in der aktuellen Ausgabe des Gesundheitsmagazins gesprochen.