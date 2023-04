Tierschutz: Preis für Steirer mit viel Herz!

Der Tierschutzpreis wird heuer zum siebenten Mal vergeben - und ist notwendiger denn je. Denn oft genug sind es gerade jene Menschen, die für sich selbst eigentlich zu wenig zum (Über-)Leben haben, die auch noch ihr Letztes für Tiere in Not geben. Wir von der „Steirerkrone“ erleben es immer öfter, dass Steirer an ihrer finanziellen Situation regelrecht verzweifeln, gerade jetzt, wo die hohe Teuerung alle mit voller Wucht trifft.