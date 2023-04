Ein Jahrzehnt auf der Erfolgswelle geradelt

Marktführer in DACH-Region

„Jedes zweite Kinderfahrrad in Österreich ist mittlerweile von uns“, freut sich Geschäftsführer Paul Fattinger. Während man im Heimatland wohl den Zenit erreicht hat, gibt es in anderen europäischen Ländern, für die man seit 2021 in Polen produziert, aber noch Luft nach oben. Auch in Deutschland und der Schweiz, wo man ebenfalls bereits zu den Marktführern zählt. „Unser Ziel ist es, Europa voll zu erschließen“, betont Fattinger. So gibt es etwa neuerdings Online-Shops in Holland, Dänemark und Schweden. Auch den asiatischen Markt will man verstärkt bedienen.