Geht nicht, gibt‘s nicht: Grazer repariert alles

Wenn man vom hektischen Griesplatz in die „Höhle“ von Heinz Spitzer geht, dann ist das wie der Übertritt in eine andere Welt. Wie in ein Museum. Mit dem Grazer als echten Unikat. Und der Besonderheit: Was hier herumhängt, liegt und steht, das hat schon einige bis viele Jahrzehnte auf dem Buckel. Aber trotzdem funktioniert alles! Und da zuckt man fast ein bissl zusammen, wenn das schwarze Tastentelefon, das aus den 1950er-Jahren stammt, auf einmal losläutet. Und einer dran ist, der mit einem Mobiltelefon anruft. Irgendwie skurril.