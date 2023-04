Wolfgang Steiger wird neuer GWG-Geschäftsführer

Pfeil unter anderem für Grüne Mitte verantwortlich

Steiger folgt Wolfgang Pfeil nach, der diese Funktion seit 2010 bekleidet hat und nun nach Vollendung des 65. Lebensjahres pensionsbedingt ausscheidet. In die Ära von Wolfgang Pfeil fallen die Fertigstellung von Großprojekten wie der „Grünen Mitte“, der Wohnanlage „Wohnen am Winklerpark“ bis hin zur Wohnanlage „Auhirschgasse“ in Pichling und einem der jüngsten sowie innovativsten Projekte wie „Wohnen am Weidingerbach“ in Linzer Stadtteil Auwiesen, der Überbauung eines Einkaufszentrums. Daneben stand und steht die GWG vor der Herausforderung, ihren historischen Baubestand, der zum Teil auch unter Denkmalschutz steht, besonders behutsam zu sanieren.