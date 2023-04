Austria: Das Zittern kann bis zum 31. Mai dauern

Das gute Bauchgefühl für die Lizenz 2023/24 - es hat die Verantwortlichen der Austria getäuscht. Bis nächsten Freitag hat man am Verteilerkreis nach der verweigerten Lizenz Zeit, die erforderlichen Nachweise zu erbringen. Was in den letzten beiden Jahren gelungen war - obwohl man für die aktuelle Saison vier Minuspunkte ausgefasst hatte, die schließlich auf drei Zähler reduziert worden waren.