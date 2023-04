Die Austria versteht die Welt nicht mehr

Als Spieler bestritt der grün-weiße Fußballgott 48 Derbys, gewann 17 - damit ist er Rapids Derby-Rekordler! Mit alle Höhen und Tiefen: „Ich habe mein erstes Tor gegen die Austria erzielt, musste aber zwölf Derbys auf den ersten Sieg warten.“ Es geht um die Nummer eins in Wien - da hat Rapid mit Blick auf die Endtabellen in diesem Jahrtausend öfters (13:10) die Nase vor der Austria (siehe Grafik). „Aber jedes Derby ist eine Chance, die Stimmung im Verein mit einem Sieg in die richtige Richtung zu lenken.“ Was Rapid seit mittlerweile neun (!) Duellen nicht mehr gelang.