Ablöse Putins nur durch Militärputsch denkbar

Etwas optimistischer ist Seinitz hingegen, was einen möglichen Krieg um Taiwan betrifft: „Ich glaube nicht, dass China angreifen wird. Denn Taiwan würde sich effektiv wehren, und die USA würden gegen China scharfe Sanktionen verhängen, was für Chinas Export drastische Folgen hätte“. Die Situation in der Ukraine sieht Seinitz als „für Russland faktisch gescheitert“ an: Sowohl der russische Misserfolg bei Kriegsbeginn als auch die letzte Winteroffensive sei „in die Hose gegangen“, und das russische Militär lasse auch generell erhebliche Schwächen erkennen.