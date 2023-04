Klagenfurt hat kaum Geld für teure Sanierungen

Bis knapp vor Mitternacht dauerte die jüngste Gemeinderatssitzung in Klagenfurt, die eine Debatte über die gestiegenen Mieten erlebt hat. In zwei Wochen steht schon die nächste Sitzung bevor. Bis dahin will Bürgermeister Christian Scheider zwei Entlastungspakete vorlegen, damit auch SP und VP der Mietpreisbremse für 700 der 3100 Gemeindewohnungen zustimmen können.