Stars bei Cirque du Soleil & Hollywood-Traumata

Christina Aguilera hat in einem Podcast über ihre traumatischen Kindheitserfahrungen mit einem gewalttätigen Vater gesprochen und wie sehr sie diese Vergangenheit bis heute belastet. Doch sie ist nicht der einzige Superstar, der mit solchen Traumata kämpft. Welche Stars dunkle Familiengeheimnisse hatten und was sich sonst noch in der Welt der Promis getan hat, erfahren Sie in unserer wöchentlichen Adabei Prime, diesmal mit Birgit Waldsam.