1956: Brandkatastrophe an der Wiener Börse

An einem Freitag, dem 13. April 1956, kommt es in Wien zur größten Brandkatastrophe seit dem 2. Weltkrieg: Das Börsengebäude am Schottenring steht in Flammen. Das Feuer wird kurz nach Mitternacht im Keller von einem Hauswächter entdeckt, der sofort einen Notruf absetzt. Bereits gegen 0h20 fährt das erste Feuerwehrauto aus. Insgesamt werden zur Brandbekämpfung rund 180 Männer und 36 Löschfahrzeuge eingesetzt.