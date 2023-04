Beziehungskrise mit gerichtlichem Nachspiel

Ein Racheakt?

Was das Opfer, das schon eine Vorstrafe wegen Verleumdung hat, anders zu Protokoll gibt. Eskaliert sei die Sache, als ein Mann ein Foto von ihr auf Facebook gelikt hätte. Zeugen hingegen belasten das Opfer schwer. Zudem ist auch ein Sorgerechtsstreit um das gemeinsame Kind anhängig. Ein Racheakt also? Das Zünglein an der Waage dürfte nun die Aussage eines weiteren Zeugen sein. Die Verhandlung wird am 25. April fortgesetzt.