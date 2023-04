Ein Modetraum: Vom Kissen zur eigenen Kollektion

Kein Unterschied zwischen Mann und Frau

In den Kleidungsstücken steckt viel Persönliches. Für Chobel sind die modischen Kreationen eine Möglichkeit, seine eigene Gefühlswelt zu erschließen. „Die jeweilige Kollektion spiegelt wider, was in meinem Leben gerade vor sich geht.“ Nach einer Pause gelang es ihm eine Vision für seine Marke zu entwickeln. Gerade versucht er, neue Entwürfe zu verwirklichen. Dabei trennt er nicht zwischen Damen- und Herrenkleidung: „Jeder soll tragen, was ihm gefällt.“