„Brauereien sind gesellschaftlich eng verwoben“

Klimaschutz als wichtige Komponente

Herausfordernd für die Branche sind seit einigen Monaten die massiven Kostensteigerungen, sowohl was die Energie betrifft als auch die Lebensmittel. So ist beispielsweise die Braugerste im Vergleich zu 2020 um 60 Prozent teurer geworden. „Dennoch ist die Devise der Brauereien, das Bier leistbar bleiben muss. Deshalb geben wir die Kostensteigerungen nicht 1:1 an Handel und Gastronomie weiter“, versichert der Fachvertreter.