Grande wehrt sich gegen Kritik, sie sei zu mager

Grande gesteht: „Für mich persönlich war der Körper, mit dem ihr meinen jetzigen Körper verglichen habt, die ungesündeste Version meines Körpers. Ich habe viele Antidepressiva genommen und getrunken, mich schlecht ernährt und war an den Tiefpunkten meines Lebens, als ich so aussah, wie ihr es für ,meinen gesunden Körper‘ haltet, aber das war in Wirklichkeit nicht mein gesunder Körper.“