Geparkter Pkw rammt Besitzer: Schwere Verletzungen

Dramatische Szenen haben sich am Dienstagabend auf einem Autobahnrastplatz auf der A2 bei Ilz in der Steiermark abgespielt. Ein Autofahrer - er stellte sich im Nachhinein als betrunken heraus - rammte mit dem Fahrzeug einen geparkten Pkw. Letzterer wurde gegen einen 47 Jahre alten Mann, der in unmittelbarer Nähe des Autos stand, geschleudert.