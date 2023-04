1826: Stadttempel in Wien wird feierlich eröffnet

Schon im Mittelalter ließen sich Juden in Wien nieder, wo sie jedoch meist in äußerst schwierigen und unsicheren Verhältnissen leben mussten. Erst Ende des 18. Jahrhunderts, als Kaiser Josef II. das sogenannte Toleranzpatent erließ, besserte sich die Situation der Wiener Juden merklich. Die jüdische Minderheit erhielt gewisse Bürgerrechte und mehrere Familien kamen zu beachtlichem Wohlstand. Bald wurde der Plan gefasst, eine repräsentative Synagoge in der Wiener Innenstadt zu errichten. Nach dem Ankauf eines Areals in der heutigen Seitenstettengasse begann man 1825 mit dem Bau des Stadttempels und bereits am 9. April 1826 konnte die Wiener Hauptsynagoge feierlich eröffnet werden.