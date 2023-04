1967: Song Contest findet erstmals in Wien statt

Am 8. April 1967 darf Österreich zum ersten Mal den Eurovision Song Contest austragen. Möglich gemacht hatte dies Udo Jürgens, der den begehrten Preis mit „Merci Chérie“ im Vorjahr in Luxemburg gewonnen hatte. Beim insgesamt zwölften Grand Prix de la Chanson traten 17 teilnehmende Länder im großen Festsaal der Wiener Hofburg gegeneinander an.