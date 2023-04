FPÖ-Politikerin droht jetzt Parteiausschluss

„Blauer Brief“ für Aigner

Als einzige Freiheitliche warb Aigner auch noch für ÖVP-Landeschefin Johanna Mikl-Leitner. Ausgerechnet unter Schwarz-Blau dürfte der Vorfall für sie knapp drei Monate später ein Nachspiel haben. Wie die „Krone“ erfuhr, wird sie per „blauem Brief“ über einen Antrag auf Parteiausschluss informiert. Danach habe Aigner Zeit für eine Stellungnahme, „die am Ergebnis aber wenig ändern dürfte“, wie es aus der Landespartei heißt.