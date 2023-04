„Wunschkandidat“ Elias Kofler wechselt zu Potsdam

Der 22-jährige Teamspieler begann mit fünf bei WAT Fünfhaus. Kam 2018 als Schulweltmeister und (späterer) U18-B-EM-Sieger zu den Grünen - er ist in Deckung wie Angriff stark. „Mein Dank gilt neben Fünfhaus der ganzen Westwien-Familie. Die letzten fünf Jahre haben mich extrem geprägt - mit vielen Freundschaften! Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für den nächsten Schritt“, so Eli, der vor dem Grunddurchgang-Abschluss Samstag gegen die Fivers und dem Cup-Heim-Final-Four nächste Woche betont: „Ich will diese Saison unbedingt einen Titel gewinnen und werde alles dafür geben.“