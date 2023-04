Leader BW Feldkirch fehlte das Quäntchen Glück

„Der Punkt geht in Ordnung. In der ersten Halbzeit waren wir sehr dominant, hätten mehr Tore machen müssen“, sagte Feldkirch-Coach Akram Abdalla, „in Hälfte zwei war Frastanz besser, das muss man sagen.“ Das Team von Rade Plakalovic ging nach 20 Minuten durch einen Elfer in Führung, kassierte dann aber direkt vor dem Pausenpfiff noch den Ausgleich. Im zweiten Abschnitt fanden zwar beide Teams Chancen vor, verwertet wurde aber keine mehr.