Im Rausch! Neuer Tiefpunkt für Ex-England-Star

„Du wirst es bereuen“

Aber Jose Mourinho wusste es bereits. In der Amazon-Doku „All or Nothing“ über die Spurs sagte er einst zu Alli: „Es gibt einen großen Unterschied zwischen einem Spieler, der beständig ist, und einem Spieler, der Momente hat, und das macht den Unterschied zwischen einem Spitzenspieler und einem Spieler mit großem Potenzial aus. Die Zeit vergeht wie im Flug und eines Tages wirst du es bereuen, wenn du nicht das erreichst, was du meiner Meinung nach erreichen kannst.“ Ob dieser Zeitpunkt schon gekommen ist?